В сборной Норвегии по лыжным гонкам одобрили заклеивание символики России

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг одобрил заклеивание символики России. Его слова приводит Nettavisen.

Бьервиг посчитал правильным решение закрывать надписи «Россия» на автобусах российской команды в немецком Оберстдорфе, а также накидывать на машины белое полотно. По мнению специалиста, России и так фактически запрещено участвовать в крупных соревнованиях.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам два года выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством в декабре 2019-го.

Чемпионат мира по лыжным гонкам стартовал 23 февраля в Оберстдорфе. Он продлится до 7 марта. Отечественная команда выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо национального гимна будут использовать полную версию гимна Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



