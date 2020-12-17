Россию на два года лишили флага на международных соревнованиях

Российских спортсменов лишили возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг, 17 декабря. В споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) суд встал на сторону международной организации, хотя и удовлетворил требования только частично. WADA требовало наложить на Россию санкции сроком на четыре года.
Кроме того, CAS запретил российским чиновникам посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет, а РУСАДА обязал выплатить WADA взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов.
Долгий процесс
Слушания по делу РУСАДА против WADA начались в ноябре. Российская сторона была намерена опротестовать санкции, наложенные международной организацией. Формально наказание от WADA оспаривало РУСАДА, но фактически решение о подаче апелляции принимали все крупные спортивные организации: Министерство спорта, Олимпийский и Паралимпийский комитеты.
В качестве третьей стороны в заседаниях участвовали представители Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР), Международной федерации хоккея и российские спортсмены.
В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить крупные международные турниры сроком на четыре года. Российским спортсменам разрешалось принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, а РУСАДА было лишено статуса соответствия. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известная история
Данные лаборатории РУСАДА передало WADA после того, как его временно восстановили в правах. При этом российская сторона нарушила сроки: международная организация получила базу в начале 2019 года, хотя требовала в 2018-м. В WADA заподозрили, что время было потрачено на дополнительные махинации с данными.
При этом копию базы организация ранее получила от своего информатора, бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова. Сравнив данные, WADA нашло несоответствия.
Допинговые скандалы преследуют Россию с Олимпиады 2014 года в Сочи. Тогда страну впервые обвинили в наличии государственной допинг-системы и манипуляциях с пробами спортсменов. В 2015 году РУСАДА впервые лишили статуса соответствия, а Россию — государственной символики на международных стартах. В Пхенчхан в 2018 году отечественные спортсмены поехали под нейтральным флагом в статусе «олимпийских атлетов из России».