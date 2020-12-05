Министр спорта России оценил подписание Трампом «акта Родченкова»

Министр спорта России Олег Матыцин в эфире «Матч ТВ» оценил подписание президентом США Дональдом Трампом «акта Родченкова», названного в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Матыцин заявил, что ведомство негативно отнеслось к данной инициативе. Он добавил, что Минспорт постарается минимизировать риски влияния этого закона на российских спортсменов. «Считаю, что такой шаг может привести к дисбалансу в системе противодействия допингу, когда одна страна берет на себя право быть судьей», — подытожил министр.

Трамп подписал «акт Родченкова» ранее 5 декабря. Он был принят Сенатом Конгресса США в ноябре этого года. Законопроект предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

В Госдуме призвали брать пример с США после принятия «акта Родченкова». В Кремле, напротив, критически относлись к попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны.

Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.