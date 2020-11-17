Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»

Сенат США принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Теперь акт поступит на подпись президенту США Дональду Трампу, сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

Законопроект назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Закон устанавливает наказания за мошеннические схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес. Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров», — говорится в сообщении.

В июле Родченков призвал отстранить Россию от участия в Играх в Токио. Он отметил, что нельзя делать исключений для отдельных спортсменов, а также позволять им выступать под нейтральным флагом.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.