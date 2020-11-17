Байден призвал Трампа к взаимодействию по COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической парти Джо Байден предупредил, что нежелание Дональда Трампа принять результаты выборов 2020 года может помешать новой администрации в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе пресс-конференции в Дэлавэре Байден отметил, что число жертв коронавирусной инфекции в США может быть больше, «если мы не будем координировать свои действия».

Байден заявил, что если ждать до его инаугурации, запланированной на 20 января, то план по распространению вакцины от коронавируса отстанет на полтора месяца, и призвал Трампа к взаимодействию. «Было бы намного проще, если бы президент (Дональд Трамп — Примечание Ленты.ру) принимал участие», — сказал Байден.

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Он оценил ситуацию в американской экономике как «балансирующую на грани» и выразил мнение, что ее восстановление зависит от возвращения американцев на рабочие места, что возможно лишь после победы над COVID-19. Он оценил ситуацию в американской экономике как «балансирующую на грани»

Кроме того, Байден похвалил губернаторов-республиканцев, потребовавших от граждан своих штатов носить маски и подверг критике призыв советника Трампа по коронавирусу Скотта Атласа «восстать» против этих приказов.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.