Глава Минздрава США сравнил программы Трампа и Байдена по борьбе с коронавирусом

Глава Минздрава США Алекс Азар сравнил программы президента страны Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии на выборах главы государства Джо Байдена по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

По его словам, план Байдена очень похож на программу действующей администрации. Азар отметил, что многие меры, за которые выступает демократ, уже сейчас реализуются министерством здравоохранения страны. Глава ведомства подчеркнул, что министерство готово к плавной передаче полномочий преемникам в случае победы на выборах Байдена.

Ранее вероятный победитель выборов президента США Джо Байден назвал имена экспертов, которые вошли в состав собранных им команд, призванных проанализировать деятельность американских федеральных ведомств и обеспечить транзит власти. В общей сложности в эти группы вошли 500 экспертов, при этом многие из числа новых советников, которые в течение трех месяцев будут заниматься процессом передачи власти в стране от администрации Дональда Трампа к администрации Байдена, прежде работали в команде предыдущего президента-демократа Барака Обамы.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.