Госдеп отказался передавать Байдену поздравления от иностранных лидеров

Госдеп отказывается передавать кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену поздравления от иностранных лидеров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что традиционно Госдеп обеспечивает коммуникацию избранного президента, которым крупные американские СМИ считают Байдена, с главами других государств. За последние дни в ведомство пришло несколько десятков поздравлений, но из-за позиции действующего президента Дональда Трампа, который не признает поражение, их не передают Байдену. Некоторые иностранцы в этой ситуации ищут другие пути — например, через знакомых дипломатов, которые работали во время вице-президентства Байдена.

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Ранее глава Госдепа Майк Помпео выразил уверенность в том, что действующий президент США Дональд Трамп будет в конечном счете назван победителем выборов. Также он назвал смехотворными упреки в адрес главы Белого дома в том, что он не хочет признавать поражение на выборах. «Будет гладкая передача власти ко второй администрации Трампа», — заявил он.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым лидером.

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