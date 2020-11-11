Помпео прокомментировал поздравления Байдена с победой на выборах

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к зарубежным лидерам, которые поздравили демократа Джо Байдена с победой на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам Помпео, процесс подсчета голосов избирателей все еще продолжается. «Мы должны убедиться, что юридический процесс полностью соблюден», — сказал он.

Ранее Помпео выразил уверенность в том, что действующий президент США Дональд Трамп будет в конечном счете будет назван победителем выборов. Также он назвал смехотворными упреки в адрес главы Белого дома в том, что он не хочет признавать поражение на выборах. «Будет гладкая передача власти ко второй администрации Трампа», — заявил он.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым лидером.

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