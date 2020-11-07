Байден провозгласил себя избранным президентом США

Демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. Свой новый статус он указал в Twitter-аккаунте.

Теперь там написано: «Избранный президент, муж, гордый отец и дед. Готов построить крепкую опору для всех американцев».

Ранее Байден поблагодарил проголосовавших за него жителей страны, отметив, что для него большая честь быть руководителем США. «Предстоящая работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: "Я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню вашу веру в меня"», — сказал демократ.

Прежний президент США Дональд Трамп заявил, что его коллега Джо Байден поторопился назвать себя новым лидером страны. Выборы еще не закончились, и штаб будет отстаивать свои позиции, заявил он.