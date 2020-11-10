Помпео выразил уверенность в победе Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что действующий президент США Дональд Трамп будет в конечном счете назван победителем выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Также Помпео назвал смехотворными упреки в адрес Трампа в том, что он не хочет признавать поражение на выборах. «Будет гладкая передача власти ко второй администрации Трампа», — заявил он.

Однако Помпео все же отметил, что он и его подчиненные будут готовы передать полномочия кандидату в президенты от демократов Джо Байдену.

«Мы готовы. Мир наблюдает за происходящим. Мы подсчитаем все голоса. Когда этот процесс завершится, будут готовы члены коллегии выборщиков. Есть процесс, и конституция его четко очерчивает. Мировое сообщество может быть полностью уверено в том, что передача полномочий, необходимая для того, чтобы Госдепартамент США функционировал сегодня, успешно действовал сегодня, а также после того, как президент вступит в должность 20 января, тоже пройдет успешно», — заверил он.

Штаб Трампа уже подал иски в Аризоне и Пенсильвании, чтобы доказать «фальсификации при подсчете голосов на выборах». В заявлениях говорится о нарушениях при подсчете бюллетеней, поданных по почте. По мнению Трампа, при таком голосовании не соблюдались принципы прозрачности.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым лидером.