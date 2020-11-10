Трамп подал иск из-за почтового голосования еще в одном штате

Штаб президента США Дональда Трампа подал еще один иск в штате Пенсильвания, в котором утверждается о незаконной системе голосования по почте во время выборов главы государства. Об этом сообщает Reuters.

В иске утверждается, что чиновники Пенсильвании нарушили Конституцию США, создав «незаконную двухуровневую систему голосования», при которой личное голосование подлежало большему контролю, чем голосование по почте. В частности, при голосовании по почте отсутствуют, по мнению Трампа, принципы прозрачности. Заявление было подано против госсекретаря Пенсильвании Кэти Буквар (Kathy Boockvar) и избирательных комиссий в округах.

8 ноября штаб Трампа подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что некоторые из бюллетеней, поданные в штате в день выборов, не были засчитаны. Утверждалось, что из-за ошибки сотрудников избирательных участков округа Марикопа, голоса части избирателей оказались отклонены.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции расследовать сообщения о фальсификации выборов. Речь идет о тех случаях, где манипуляции могли повлиять на итоговый результат в регионе. При этом штаты должны до 8 декабря уладить все процедуры, включая пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд.

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