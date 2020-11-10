Прокурор США постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов

Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил Министерству юстиции расследовать сообщения о фальсификации выборов. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Барр уполномочил федеральных прокуроров расследовать «существенные обвинения» в нарушениях при голосовании. Речь идет о тех случаях, где манипуляции могли повлиять на итоговый результат в регионе. При этом штаты должны до 8 декабря уладить все процедуры, включая пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов. Известно, что члены коллегии выборщиков встретятся 14 декабря, чтобы подвести итоги.

Ранее действующий глава государства Дональд Трамп пообещал американцам продолжить борьбу за страну и никогда не сдаваться на этом пути. Он добавил, что всеми законными средствами намерен добиваться того, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд.

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