Генпрокурор США посоветовал обвинить бунтующих в попытке госпереворота

Генеральный прокурор США Уильям Барр посоветовал федеральным прокурорам страны быть максимально строгими при предъявлении обвинений бунтующим, включая обвинения в попытке госпереворота. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что во время служебного совещания Барр предупредил прокуроров округов о возможности усиления протестов из-за скорых президентских выборов 3 ноября. Генпрокурор убеждал обвинить протестующих, которые прибегли к насилию, по всей строгости федеральных законов. Барр назвал возможным расценивать действия некоторых американцев как заговор против государства и попытку совершить государственный переворот.

В США несколько месяцев проходят протесты, охватившие десятки американских городов. Их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Демонстрации, периодически переходящие в погромы с нападениями на представителей власти, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время грубого задержания.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться