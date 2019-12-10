Трамп рассказал о попытке госпереворота

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР попыткой госпереворота. Об этом сообщается на странице Белого дома в Twitter.

«Это позор. (...) Подобное не должно произойти с другим президентом», — заявил президент. По его словам, расследование ФБР свидетельствует о попытке свержения нынешнего американского правительства. Трамп добавил, что все причастные были пойманы.

Американский лидер подчеркнул, что с нетерпением ждет итогов расследования о законности методов, которыми ФБР пользовался при сборе данных о штабе Трампа. Оно длится с мая этого года. Сам президент заявил, что результаты будут представлены «в скором времени».

Речь идет о слежке американских спецслужб за Трампом и его окружением до и после выборов 2016 года. 9 декабря Минюст США опубликовал доклад, где утверждается, что в действиях ФБР не было политической предвзятости. Также подчеркивается, что сотрудники разведки совершили ряд нарушений во время получения ордеров: агенты 17 раз указали неверную информацию в документах.

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь американского президента Дональда Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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