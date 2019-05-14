В США проверят законность слежки за Трампом

Генеральный прокурор США Уильям Барр начал расследование законности сбора данных о связях Дональда Трампа с Россией в ходе президентской гонки в 2016 году, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

Вопросом будет заниматься Джон Дарем (John Durham), прокурор США в штате Коннектикут. Расследование коснется методов сбора информации, использованных следствием. Оно пройдет отдельно от уже идущего разбирательства минюста, цель которого — выяснить историю возникновения подозрений в адрес Трампа.

За месяц до этого Барр сказал членам Конгресса, что за президентом «шпионили». Как отмечает агентство, он мог иметь в виду слежку ФБР за бывшим советником Трампа Картером Пейджем и использование информатора для получения данных о другом советнике, Джордже Пападополусе.

Итоги расследования ожидаются в мае-июне 2019 года.

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь американского президента Дональда Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было

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