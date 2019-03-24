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Мюллер не смог доказать связь Трампа с Россией

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Дональд Трамп

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог найти доказательств сговора американского президента Дональда Трампа с Россией во время выборов в 2016 году. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Генеральный прокурор США Уильям Барр также отметил, что Мюллер не смог окончательно ответить, препятствовал ли Трамп правосудию. Поэтому никаких обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

В то же время в докладе отмечается, что подконтрольные властям России хакеры путем взлома получили письма от близких людей к кампании Клинтон и организациям демократической партии, а также публично их распространили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с результатами расследования пока что не ознакомились, передает РИА Новости.

23 марта Мюллер завершил российское дело. Он намеревался расследовать вмешательство России в американские выборы в 2016 году, а также выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и российской стороной.

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