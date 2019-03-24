Мюллер не смог доказать связь Трампа с Россией

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог найти доказательств сговора американского президента Дональда Трампа с Россией во время выборов в 2016 году. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

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Генеральный прокурор США Уильям Барр также отметил, что Мюллер не смог окончательно ответить, препятствовал ли Трамп правосудию. Поэтому никаких обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

В то же время в докладе отмечается, что подконтрольные властям России хакеры путем взлома получили письма от близких людей к кампании Клинтон и организациям демократической партии, а также публично их распространили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с результатами расследования пока что не ознакомились, передает РИА Новости.

23 марта Мюллер завершил российское дело. Он намеревался расследовать вмешательство России в американские выборы в 2016 году, а также выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и российской стороной.

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