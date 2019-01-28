Американцы разуверились в честности дела о связях Трампа с Россией

Половина американцев не слишком верит в справедливость расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, совместно проведенного The Washington Post и ABC News.

По их информации, граждане США хотят знать о связях главы государства и увидеть налоговые декларации, которые он не предает огласке, однако не желают его импичмента. В то же время 46 процентов американцев считают, что демократы в своих обвинениях в отношении Трампа готовы зайти дальше, чем нужно.

Как отмечается, лишь 43 процента респондентов «достаточно уверены» в справедливости результатов расследования Мюллера. Половина же либо немного надеются на это, либо вообще не считают, что оно беспристрастно.

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В опросе принял участие 1001 совершеннолетний американец. Он проходил с 21 по 24 января и закончился за день до того, как офис спецпрокурора сообщил о обвинениях в отношении бывшего советника Трампа и его предвыборного штаба Роджера Стоуна. Ему вменяют дачу ложных показаний (пять раз), препятствие проведению расследования комитетом по разведке палаты представителей Конгресса, а также попытку оказывать давление на свидетелей. 25 января он был арестован, а позднее освобожден под залог, передавал CNN.

Трамп вновь назвал произошедшее величайшей охотой на ведьм. Он также посетовал, что с наркоторговцами и торговцами людьми обращаются лучше.

Мюллер ведет дело о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения. Когда именно будут оглашены результаты, а также какая их часть, точно неизвестно. Ожидается, что это будет сделано в первом квартале 2019 года.

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