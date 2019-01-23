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В США заинтересовались связями Трампа с организацией из дела Бутиной

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Дональд Трамп

Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, заинтересовалась связями президента США Дональда Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией (НСА). Об этом сообщил CNN один из бывших помощников республиканца Сэм Нанберг.

По словам мужчины, во время беседы в аппарате спецпрокурора его спрашивали о предвыборной кампании Трампа и взаимодействии с организацией в то время. Следователей интересовало, когда были установлены первые отношения с НСА. Также они спрашивали, каким образом было организовано выступление миллиардера на собрании организации в 2015 году, незадолго до объявления о его намерении пойти на выборы.

Беседа с Нанбергом проводилась в феврале 2018 года, однако около месяца назад команда спецпрокурора все еще продолжала опрашивать людей об отношениях Трампа и НСА, передает телеканал. В то же время, по данным источников, вопросов об ассоциации не было в списке тех, на которые президент США давал письменные ответы Мюллеру.

CNN отмечает, что НСА уже находилась под пристальным вниманием со стороны законодателей из-за огромных расходов на поддержку кампании Трампа в 2016-м, а также из-за связей с российскими гражданами. Так, россиянка Мария Бутина, арестованная в США и находящаяся в тюрьме, в декабре 2018-го признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через стрелковую ассоциацию.

Ранее в январе издание Daily Beast со ссылкой на отчет американских спецслужб сообщило, что Бутину якобы внедряли в американский истеблишмент с одобрения администрации российского президента. Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на президентские выборы, в том числе с помощью хакеров. Российская сторона отвергает обвинения.

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