Песков ответил на вопрос о признании Бутиной

Кремль по-прежнему считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки Марии Бутиной абсолютно необоснованными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ее признательные показания. Его цитирует ТАСС в пятницу, 14 декабря.

«Все остальное — это уже вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной, который на данной стадии мы не хотим комментировать», — сказал представитель Кремля.

Накануне Бутина частично признала свою вину. По словам прокурора, Бутина стремилась установить неофициальные связи с влиятельными американцами.

По данным NBC News, Бутиной грозит лишение свободы сроком до полугода. После отбытия наказания она может быть депортирована из страны. РИА Новости не исключает, что россиянка отделается штрафом в размере 250 тысяч долларов. Агентство также указывает, что Бутина пошла на сделку со следствием без давления.

По данным российского МИД, в американской тюрьме Бутина подвергалась пыткам. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что россиянка находится в очень тяжелых условиях.

Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля. Американская сторона считает, что россиянка взаимодействовала со спонсорами Республиканской партии в интересах РФ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!