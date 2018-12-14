Лавров рассказал о пытках Бутиной в США

Россиянка Мария Бутина подвергалась истязаниям, находясь в тюрьме в США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Она находится в тяжелейших условиях. Уже много-много месяцев, по сути, к ней применяются своеобразные пытки (…). У меня есть основания полагать, что цель этих условий, которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить ее, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала», — рассказал Лавров.

Министр подчеркнул, что накануне суда российские дипломаты посещали Бутину и подтвердили, что она содержится в очень суровых условиях. Он добавил, что на сделку с американским правосудием россиянка пошла только ради того, чтобы быстрее освободиться.

Лавров заявил, что Бутина может и дальше рассчитывать на поддержку России. «Мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены и чтобы она как можно скорее вернулась домой», — сказал он.

По обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства Бутиной может грозить тюремный срок длиной в полгода или штраф размером в 250 тысяч долларов. Максимальный срок наказания по этой статье составляет пять лет.

13 декабря стало известно о том, что Бутина частично признала свою вину в заговоре против США. Она пошла на сделку со следствием, отказалась от права на проведение судебного процесса и обжалование решения судьи после признания. Девушка добавила, что приняла решение без давления. В ноябре сообщалось, что ее изолировали от остальных заключенных без объяснения причин.

Мария Бутина была задержана 15 июля. Ее обвиняют в работе иностранным агентом на территории США. Американская сторона заявляет, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

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