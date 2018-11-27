Арестованную в США россиянку беспричинно изолировали в тюрьме

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, переведена в изолятор. Об этом рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.

По словам мужчины, его дочь находится в изоляторе уже неделю, однако не сообщала об этом раньше, думая, что скоро ее вернут на общий режим содержания. «Почему ее туда поместили, она не знает, а объяснений в таких учреждениях не дают», — отметил он.

Бутин рассказал, что у Марии есть режим: 22 часа она проводит в камере, и два часа ночью можно выйти «для телефона». По его словам, семья девушки в шоке, поскольку в последнее время ситуация улучшалась.

В конце сентября сообщалось, что россиянку перевели на общий режим содержания в тюрьме в американской Александрии (штат Вирджиния). До этого она 35 дней провела в так называемой административной сегрегации (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам.

Бутину задержали 15 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Американская сторона считает, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

Если вина россиянки будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина все обвинения в свой адрес отвергает. Она приехала в США для обучения по магистерской программе в Американском университете Вашингтона в 2016 году.

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