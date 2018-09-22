Бутину спасли из условий для матерых преступников

Задержанную в США россиянку Марию Бутину перевели на общий режим содержания. Об этом сказано в аккаунте российского посольства в Соединенных Штатах Facebook.

«Закончился 35-дневный период так называемой административной сегрегации (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам», — пояснили в посольстве. Это стало возможным лишь благодаря совместным усилиям МИД России, посольства РФ в США и адвокатов администрации тюрьмы города Александрия, где содержится Бутина. Теперь россиянке разрешены прогулки на свежем воздухе, занятия в спортзале, реабилитационные занятия, а также «нормальное человеческое общение» с окружающими, добавили в диппредставительстве.

Посольство России в США напомнило, что дипломаты будут требовать полного освобождения Бутиной. «Будем добиваться безусловного освобождения политической заключенной, невинно пострадавшей в результате внутриамериканских антироссийских "разборок"», — подытожили в сообщении.

В конце августа стало известно о негуманном отношении американских властей к россиянке Марии Бутиной. Сотрудники посольства обвинили американские власти в попытке оказать давление на россиянку, что может сказаться на ее морально-психологическом состоянии.

О задержании Бутиной сообщалось 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

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