Стали известны подробности пребывания Бутиной в американской тюрьме

Сотрудники посольства России в США заявили о негуманном отношении американских властей к россиянке Марии Бутиной. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«В отношении Марии продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи. Это единственный период, когда она может покинуть камеру. На свежий воздух ее не выводят, — рассказали дипломаты. — Подобный подход, который мы рассматриваем как способ оказать давление на Марию, не может не сказаться на ее морально-психологическом состоянии».

23 августа в посольстве рассказали, что Бутину продолжает беспокоить воспаление ноги, при этом она не получает ни квалифицированного медицинского обследования, ни нормального лечения.Также к грубым нарушениям ее прав добавился отказ тюремной администрации в допуске к Марии православного священника, что можно рассматривать как ограничение свободы вероисповедания.

24 августа американская прокуратура предупредила Роберта Дрисколла, адвоката Бутиной, что может обратиться в суд с требованием запретить ему рассказывать СМИ подробности ее дела. Поводом для этого стали комментарии защитника изданиям Politico и The Washington Post, а также телеканалу RT.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

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