Россия потребовала от США закрыть дело против Бутиной

Дело против россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, политически мотивировано. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на странице ведомства в Facebook.

«Мы вновь требуем оказать Марии Бутиной всю необходимую помощь и закрыть политически мотивированное уголовное дело», — сказала дипломат. По ее словам, действия и произвол правоохранительных органов США в отношении россиянки унижают человеческое достоинство. Москва надеется, что международное сообщество обратит внимание на происходящее, добавила Захарова.

Представитель МИД отметила, что 17 августа Бутину без уведомления перевели в другую тюрьму и поместили в одиночную камеру, «которая предназначена для опасных преступников-рецидивистов». При этом женщину заставили пройти через унизительный досмотр, затем у нее отобрали вещи и предметы личной гигиены и 12 часов держали ее без еды. Захарова сообщила, что лишь после вмешательства дипломатов «прекратились обыски с раздеванием, ночные проверки, были также несколько улучшены условия содержания».

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21 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Бутина «может дать какие угодно показания, в том числе оговорить себя» из-за условий содержания в тюрьме. Ранее сообщалось, что у россиянки в заключении обострился хронический артрит.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Американская сторона считает, что Бутина работала по распоряжению находившегося под санкциями США высокопоставленного российского чиновника. Если ее вина будет доказана, россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина все обвинения в свой адрес отвергает.

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