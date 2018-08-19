Бутину отправили в новую американскую тюрьму в кандалах

Россиянку Марию Бутину этапировали в кандалах в тюрьму, находящуюся в американской Александрии. Там ее навестили российские дипломаты, сообщили в посольстве РФ в США.

В дипведомстве рассказали, что в Госдеп будет направлен «очередной демарш с жесткой оценкой методов, применяемых к российской гражданке и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее». По словам российских дипломатов, ситуация с Бутиной беспокоит все больше.

«Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить. Так, посольству стало известно, что после месячного содержания Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму Александрии. При этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены», — говорится в сообщении.

Ранее 10 августа сообщалось, что у Бутиной обострился хронический артрит. По сведениям российских дипломатов, это произошло из-за низкой температуры в камере.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Американская сторона считает, что Бутина работала по распоряжению находившегося под санкциями США высокопоставленного российского чиновника. Если ее вина будет доказана, россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина все обвинения в свой адрес отвергает.

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