Стало известно об ухудшении состояния россиянки Бутиной в американской тюрьме

В посольстве России в США сообщили, что у россиянки Марии Бутиной, находящейся в американской тюрьме, обострился хронический артрит. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

По сведениям российских дипломатов, это произошло из-за низкой температуры в камере. Отмечается, что россиянку не выводят в тюрьме на прогулки.

В дипмиссии отметили, что несмотря на это, условия содержания Бутиной в пенитенциарном учреждении улучшились. В частности, ей разрешили пользоваться спортзалом в тюрьме.

9 августа официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в свою очередь заявила, что Бутина за решеткой «сталкивается с откровенной дискриминацией».

«Так, на россиянку неприкрыто оказывается психологическое давление, постоянно устраиваются обыски в камере, не оказывается медицинская помощь, вводятся различные ограничения, которые не затрагивают при этом других заключенных», — пояснила дипломат.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Предполагается, что Бутина работала по распоряжению находившегося под санкциями США высокопоставленного официального лица российского правительства. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, женщина передала в сенат восемь тысяч документов.

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