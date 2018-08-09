Стало известно об условиях содержания россиянки Бутиной в американской тюрьме

Россиянка Мария Бутина сталкивается с откровенной дискриминацией в американской тюрьме. Об этом в четверг, 9 августа, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передаетРИА Новости.

«Так, на россиянку неприкрыто оказывается психологическое давление, постоянно устраиваются обыски в камере, не оказывается медицинская помощь, вводятся различные ограничения, которые не затрагивают при этом других заключенных», — пояснила дипломат.

По словам Захаровой, не исключено, что это делается для того, чтобы «просто-напросто заставить Марию Бутину признать вину».

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Предполагается, что Бутина работала по распоряжению находившегося под санкциями США высокопоставленного официального лица российского правительства. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, женщина передала в сенат восемь тысяч документов и прошла 8-часовой допрос.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



