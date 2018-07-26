Мир
 
Последние новости
Все визовые центры в России оказались под угрозой закрытия
В Америке нашли следы древней развитой цивилизации
Жена узнала о второй семье мужа через соцсеть и наказала его
Трампу пригрозили разрушительной войной
Московские электромобили останутся без подзарядки  
Четверо руководителей полиции Серпухова уволены из-за педофила
Умерла самая старая в мире женщина
Россиянина убило молнией в отпуске
На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты
Новости партнеров

Арестованная в США Бутина оказалась фанаткой Путина на коне

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Бутина

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, очень любила родную страну. Об этом журналистам рассказали ее однокурсники и друзья, передает CBS News.

Как отмечается, в университете у девушки даже был чехол на телефон с фотографией президента России Владимира Путина, который с голым торсом едет на коне.

Учившиеся с Бутиной также рассказали, что она в студенчестве подрабатывала в административном здании вуза. Одновременно с этим, в 2017-м, один из кабинетов был выделен для бывшего советника по национальной безопасности Сьюзан Райс. Изначально вызвало некоторое беспокойство, но оно сошло на нет, поскольку среди студентов всегда много иностранцев.

Следующее судебное заседание по делу россиянки состоится 10 сентября.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в ведении деятельности без регистрации при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Сообщалось, что она встречалась с высокопоставленными американскими чиновниками администрации бывшего президента Барака Обамы.

Предполагается, что Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. Россиянке в случае признания ее виновной грозит до 15 лет тюрьмы. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, женщина передала в сенат восемь тысяч документов и прошла восьмичасовой допрос.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Accused Russian spy had shirtless Putin photo on phone, college friends say
Стали известны новые подробности «дела Марии Бутиной»
Названо имя финансировавшего Марию Бутину российского миллиардера
Арестованную в США россиянку уличили в контактах с чиновниками Обамы
Другие материалы рубрики
Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
13:25Сегодня

В Парагвае потерялся самолет с министром на борту

14:53Сегодня

Трампу пригрозили разрушительной войной

12:45Сегодня

Мировые лидеры попытались найти флаги своих стран и не смогли

Мир00:0324 июля
Махатхир Мохамад

Доктор М.

Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
13:13Сегодня

ЕС поддержал «Крымскую декларацию»

16:0725 июля

Израиль рассказал о реакции России на сбитый сирийский Су-22

09:43Сегодня

Очевидцы рассказали о взрыве у американского посольства в Китае

Мир00:0218 июня

«Русский — это угроза»

Кто сделал Америку главным врагом России
15:5224 июля

Израиль ответил на сравнение с Гитлером

10:47Сегодня

Трамп поведал о своем реальном отношении к ЕС

04:36Сегодня

Плачущая студентка спасла «отправленного в ад» мужчину

Россия
«Внутри сидит лысый мужик»
Они надевают маски животных, чтобы нести добро. Кто-то считает их извращенцами
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Зарубивших котенка топором школьниц наказали
Россиянам разрешили выбирать день свадьбы
Публикацию видео с пытками в ярославской колонии объяснили происками Запада
Банкроство Urban Group сочли ответственностью страховщиков
Все материалы
Мир
«Они покупали девочек и мальчиков»
Арестованная в США Бутина оказалась фанаткой Путина на коне
Трампу пригрозили разрушительной войной
Мировые лидеры попытались найти флаги своих стран и не смогли
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Армения признала очень высокой вероятность войны с Азербайджаном
На белорусах поставят алкогольный эксперимент
Десятки кабанов-нелегалов сбежали из Белоруссии в Европу
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Названы самые богатые российские знаменитости
Названо самое качественное и вкусное масло
«Аэрофлот» бесплатно перевезет снаряжение дайверов и серфингистов
Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов за два часа
AliEхpress начал торговать холодильниками
Венесуэльские деньги потеряют пять нолей и привяжутся к криптовалюте
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
Главу НПО имени Лавочкина задержали
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Бывший замглавы МЧС задержан по подозрению в мошенничестве
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
Пытки в ярославской колонии дошли до ООН
Все материалы
Наука и техника
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
В России описали смерть Вселенной
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Ракеты Ariane 5 и Falcon 9 одновременно стартовали
На Западе нашли ответ оружию «Судного дня»
Все материалы
Спорт
Головин переходит в «Монако»
Все о главном российском трансфере
Макгрегор нашел способ избежать тюрьмы за нападение на автобус UFC
Российский клуб лишился новичков из-за южнокорейской армии
Волков вызвал чернокожего бойца на UFC в Москве и «узнал» про расизм в России
Грязно и мокро
В Финляндии устроили свой чемпионат мира. Играли полуголыми и в болоте
В «Монако» рассказали о сложностях при подписании Головина
Смолова лишили звания самого сексуального футболиста России
Все материалы
Культура
Все братья — сестры
Коэны, Куарон, Одиар: главные премьеры 75-го Венецианского фестиваля
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
Раскрыты подробности финальных эпизодов и продолжения «Игры престолов»
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» про наркомана
Маликов удалил скандальную шутку про геев и евреев
Памела Андерсон объяснила нелюбовь к групповому сексу
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Житель Москвы выставил на продажу полотенце Месси за 1,5 миллиона рублей
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Звезда Instagram побоялась бегства своих слуг и прослыла рабовладелицей
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
Все материалы
Ценности
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Умер самый известный продавец 2014 года
Первый крупный бренд отказался фотошопить тела моделей в купальниках
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Знаменитости ринулись повторять за Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Все визовые центры в России оказались под угрозой закрытия
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Бесконечные пукающие звуки из дома пенсионера заинтересовали полицию
Татуировка на руке больного ребенка спасла ему жизнь
Чиновница три года спала на рабочем месте
Бывший повар королевы Британии рассказал о запрещенке в Букингемском дворце
Все материалы
«Пристрелите меня первым»
Умер главный бунтарь автоиндуcтрии Серджио Маркионне — его цитаты
Заводские дрэгстеры – истоки
Неприметные машины, которые могли выиграть любую светофорную гонку или дрэг-заезд
Суперкары из-за Железного занавеса
Машины-монстры из СССР и Стран Варшавского договора — кто их строил и зачем?
Тест обновленной Kia Optima
Выясняем, что изменилось в корейском бизнес-седане после рестайлинга
Дорожный спортпрототип Mercedes-Benz AMG CLK GTR выставят на торги
Гликенхаус показал спортпрототип для «Ле-Мана»
Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы