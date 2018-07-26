Арестованная в США Бутина оказалась фанаткой Путина на коне

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, очень любила родную страну. Об этом журналистам рассказали ее однокурсники и друзья, передает CBS News.

Как отмечается, в университете у девушки даже был чехол на телефон с фотографией президента России Владимира Путина, который с голым торсом едет на коне.

Учившиеся с Бутиной также рассказали, что она в студенчестве подрабатывала в административном здании вуза. Одновременно с этим, в 2017-м, один из кабинетов был выделен для бывшего советника по национальной безопасности Сьюзан Райс. Изначально вызвало некоторое беспокойство, но оно сошло на нет, поскольку среди студентов всегда много иностранцев.

Следующее судебное заседание по делу россиянки состоится 10 сентября.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в ведении деятельности без регистрации при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Сообщалось, что она встречалась с высокопоставленными американскими чиновниками администрации бывшего президента Барака Обамы.

Предполагается, что Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. Россиянке в случае признания ее виновной грозит до 15 лет тюрьмы. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, женщина передала в сенат восемь тысяч документов и прошла восьмичасовой допрос.

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