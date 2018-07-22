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Названо имя финансировавшего Марию Бутину российского миллиардера

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Россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, финансировал российский миллиардер Константин Николаев. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на сенаторов, присутствовавших во время допроса Бутиной.

По словам источников издания, россиянка рассказала, что Николаев оказывал финансовую поддержку организации «Право на оружие», членом правления которой является Бутина. Представитель миллиардера подтвердил, что Николаев контактировал с арестованной россиянкой во время запуска организации с 2012 по 2014 год. При этом он отказался комментировать информацию о финансировании и сообщил, что миллиардер не знаком с президентом США Дональдом Трампом.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что сын Николаева Андрей во время учебы в США был волонтером штаба Трампа на выборах в 2016 году. Его также видели в отеле Трампа в Вашингтоне накануне инаугурации президента.

О задержании Марии Бутиной стало известно 16 июля. Американские спецслужбы считают, что россиянка участвовала в заговоре по распоряжению находящегося под санкциями США высокопоставленного официального лица российского правительства. Также ее обвиняют в незаконной деятельности в качестве иноагента. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, россиянка передала в сенат восемь тысяч документов и прошла 8-часовой допрос.

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