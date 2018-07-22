Арестованную в США россиянку уличили в контактах с чиновниками Обамы

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, встречалась с высокопоставленными американскими чиновниками администрации бывшего президента Барака Обамы. Об этом сообщает Reuters.

Бутина прибыла в США в апреле 2015 года вместе с заместителем председателя Центробанка Александром Торшиным, который в 2018-м был включен в так называемый «кремлевский список» Минфина США и находится под санкциями.

Они провели две встречи с вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером (Stanley Fischer) и Натаном Шитсом (Nathan Sheets), занимавшим тогда пост заместителя министра финансов. Они обсуждали российско-американские отношения. Информация об этих встречах содержится в отчете вашингтонского аналитического Центра национальных интересов, который выступил организатором мероприятий и который, как подчеркивает агентство, известен поддержкой пророссийских взглядов.

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Фишер подтвердил Reuters факт встречи с Торшиным и переводчиком. По его словам, они говорили о состоянии российской экономики и назначении зампреда ЦБ на пост. Источник агентства, присутствовавший на мероприятии, добавил, что оно состоялось 7 апреля 2015 года, и Бутина была на нем. Шитс в данный момент работает в компании PGIM, от комментариев он отказался.

Кроме того, Торшин и Бутина во время своего визита принимали участие в закрытой дискуссии о финансовом положении России и его влиянии на российскую политику, которая также прошла в Центре национальных интересов. Эту информацию подтвердил исполнительный директор центра Пол Сондерс (Paul Saunders).

О задержании 29-летней Марии Бутиной стало известно 16 июля. Спецслужбы полагают, что Бутина участвовала в заговоре по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, находящегося под санкциями. Также ее обвиняют в незаконной деятельности в качестве иноагента. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.

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