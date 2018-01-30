Минфин США подвел под санкции 96 олигархов и все правительство России

Минфин США представил Конгрессу США «кремлевский доклад», в который вошли 210 россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поступивший в агентство документ.

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В частности, кандидатами на попадание в санкционный список стали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, включая руководство Администрации президента России — Антон Вайно, Алексей Громов, Дмитрий Песков и Владислав Сурков. Помимо этого, в докладе значатся все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии.

Также в докладе оказались 96 олигархов, среди которых предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Александр Мамут, Евгений Касперский, Петр Авен. Критерием попадания в список стало обладание состоянием свыше одного миллиарда долларов.

Под угрозой санкций также оказался глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Помимо этого, существует секретная часть кремлевского доклада. Она может содержать имена, которые не включены в общую часть. Отмечается, что «эти персоны могут занимать должности ниже тех, кто включен в опубликованную часть доклада, или обладать меньше чем миллиардом долларов».

В Минфине отметили, что на фигурантов «кремлевского доклада» в США не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции могут быть наложены позднее. Таким образом ведомство подтвердило раннее утверждение представителя Госдепа Хизер Науэрт о том, что введение персональных санкций может и не потребоваться.

Ряд фигурантов данного списка уже находятся под санкциями США.

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