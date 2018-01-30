В России констатировали фактический разрыв отношений с США

Включение в «кремлевский список» Министерства финансов США практически всего руководства Российской Федерации говорит о «фактическом разрыве» отношений между двумя странами. С таким заявлением выступил член российского Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова передает РИА Новости.

«Ответ, конечно, будет. И он будет достойным. Они абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России»», — сказал он. Он не пояснил, почему он назвал список, не вводящий новых санкций, санкционным.

«Кремлевский список» был представлен ранее 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, включая руководство Администрации президента России — Антона Вайно, Алексея Громова, Дмитрия Пескова и Владислава Суркова. Помимо этого, в докладе значатся все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии.

Также в докладе оказались 96 олигархов, среди которых предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Александр Мамут, Евгений Касперский, Петр Авен. Критерием попадания в список стало обладание состоянием свыше одного миллиарда долларов. Под угрозой санкций также оказался глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Составление такого списка было предусмотрено принятым еще летом законом и не является новой инициативой американской администрации. Наоборот, там отметили, что пока введение новых санкций не требуется.

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