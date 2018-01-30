«Кремлевский список» США назвали угрозой суверенитету России

«Кремлевский список» США является попыткой повлиять на власти России перед выборами. Об этом заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации (СФ) России по государственному суверенитету Андрей Климов во вторник, 30 января.

«Это очевидное, прямое и грубейшее вмешательство в суверенные дела России является нарушением международного права и устава ООН», — сказал Климов.

По его словам, в случае введения санкций в отношении лиц из списка США Россия будет «отвечать зеркально и адресно», однако пока само появление списка еще не имеет юридических последствий. «Вообще, этот список напоминает телефонную книгу — кто есть кто в России. Он уже вызывал разочарование в Конгрессе, поскольку не содержит конкретных мер», — подчеркнул сенатор.

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«Кремлевский список» был представлен Минфином США ранее 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В Минфине отметили, что на фигурантов «кремлевского доклада» в США не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.

Член российского Совета Федерации Владимир Джабаров уже назвал включение в список практически всего руководства Российской Федерации фактическим разрывом отношений с США.

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