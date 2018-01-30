В Бельгии озаботятся отменой антироссийских санкций

В парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России. Об этом заявил лидер партии «Фламандский интерес» Филипп Девинтер агентству Sputnik International.

В частности, в документе говорится о том, чтобы бельгийское правительство инициировало в Европейском совете отмену ограничительных мер в отношении Москвы.

Парламентарий ранее уже неоднократно говорил о необходимости снять антироссийские санкции. Девинтер заявлял, что «они идут вразрез не только с международным правом, но они также несправедливы и контрпродуктивны для Европы».

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Девинтер отметил, что бельгийские экспортеры теряют из-за санкционного режима 1,5 миллиарда евро в год.

ЕС, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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