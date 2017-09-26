ЕС отказался связать введение миротворцев в Донбасс с отменой санкций

Евросоюз не связывает введение миротворцев в Донбасс с началом отмены санкций против России, заявил посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас в интервью газете «Коммерсантъ».

«Такой позиции у Евросоюза нет, но желание видеть прогресс в нормализации ситуации на востоке Украины разделяется всеми странами ЕС. Каким образом это будет достигнуто — сказать трудно», — пояснил он.

По словам Ушацкаса, Франция и Германия, которые являются членами «нормандской четверки», имеют особое значение при оценке предложений относительно минских соглашений, так как являются сторонами этого соглашения.

Посол подчеркнул, что санкции не являются самоцелью. «У нас — в ЕС — был выбор, как отвечать на нелегальные действия России в отношении нашего соседа. Звучали разные голоса — как в пользу того, чтобы предоставить Украине военную помощь, так и в пользу того, чтобы не делать ничего. Было решено ответить дипломатическим путем», — отметил он.

Ушацкас сказал, что предложения, которые поступили от президента России Владимира Путина и которые ранее были высказаны президентом Украины Петром Порошенко о необходимости введения в Донбасс миротворческих сил, следует разрабатывать в соответствии с минскими соглашениями.

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5 сентября Путин поручил МИД внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев международной организации на линии соприкосновения в Донбассе. Порошенко заявил, что участие России в миротворческой миссии в Донбассе невозможно.

Государства-члены ЕС, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Этот документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы в республике.

Москва заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России подчеркивали, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.