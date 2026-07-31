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17:54, 31 июля 2026 (обновлено: 18:04, 31 июля 2026)Бывший СССР

В Павлограде произошел мощный взрыв и начался пожар

В Павлограде Днепропетровской области начался пожар после мощного взрыва
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

В Павлограде Днепропетровской области на фоне атаки беспилотников после мощного взрыва начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер.ua».

«В Павлограде мощный взрыв и пожар после атаки беспилотников», — говорится в публикации.

На опубликованных из города кадрах видны крупные столбы дыма, поднимающиеся в воздух.

Ранее в Хмельницком на западе Украины произошли сильные взрывы без объявления воздушной тревоги. Как рассказал глава областной военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин, в результате взрывов никто не пострадал.

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