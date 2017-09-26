Волкер назвал современную Украину антирусской и прозападной

Специальный представитель Государственного департамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер высказал мнение, что сейчас Украина является более антирусской, чем когда-либо ранее. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Голос Америки».
«Сейчас Украина является более единой, более антирусской, более прозападной чем когда-либо», — сказал Волкер, отвечая на вопрос о политике Москвы по отношению к Киеву.
Тремя днями ранее пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил, что целый час от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова общался с Волкером. «Там час разговора, где человек обсуждает все стратегические вопросы относительно того, как США будут смотреть на Россию, Донбасс, — все это там есть», — отметил он. Пранкер добавив, что беседа будет опубликована в ближайшее время.
16 сентября спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию высказал мнение, что предложение президента России Владимира Путина о введении миротворцев ООН в Донбасс не поможет разрешению ситуации. Также Волкер добавил, что российские инициативы не будут способствовать восстановлению целостности Украины, а скорее «усилят разделение».