Волкер тебе товарищ

Недавно назначенный спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 23 июля посетил зону военного конфликта в Донбассе. Он проинспектировал позиции и положение дел в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также отметился рядом громких заявлений, пообещав по итогам визита сформулировать для официального Вашингтона «определенные рекомендации». Кто такой Курт Волкер и в чем заключается его роль в урегулировании конфликта в Донбассе, разбиралась «Лента.ру».

Серьезный человек в американском истеблишменте

О назначении Курта Волкера специальным представителем Госдепартамента США по Украине стало известно 7 июля. В роли куратора Волкер сменил Викторию Нуланд, широко известную на Украине раздачей печенья и бутербродов протестующим на Майдане зимой 2013-2014 годов. Однако есть и сразу бросающееся в глаза отличие: Нуланд вмешивалась практически во все ключевые внутриполитические процессы, вплоть до решения спорных вопросов и урегулирования конфликтов в парламентской коалиции; Волкер же — по крайней мере, если верить официальной информации, — сосредоточится исключительно на ситуации в Донбассе, «на продвижении усилий США по достижению целей, зафиксированных в минских соглашениях».

Новый куратор Украины имеет весьма характерный послужной список. До перехода в Госдеп он работал аналитиком в ЦРУ, а потом занимал должности первого секретаря американской миссии в НАТО и постоянного представителя США в НАТО (2008-2009 годы). Украинские СМИ и эксперты акцентируют внимание на том, что с 2011-го Волкер руководит одним из подразделений Международного республиканского института Маккейна — того самого сенатора Джона Маккейна, который проиграл в 2008 году президентские выборы Бараку Обаме и известен своей истерической позицией в отношении России.

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На этом основании нового куратора Госдепа на Украине сразу же с удовольствием зачислили в «ястребы», и, видимо, не без оснований. Из заявлений Волкера можно сделать вывод, что он весьма критически относится к Москве («Россия пытается разрушить порядок, установленный после холодной войны...», «российские войска оккупировали части Украины, Грузии и Молдавии... нагло демонстрируя силу», «Россия аннексировала Крымский полуостров»), поддерживает вступление Украины в НАТО и предоставление международным сообществом Киеву летального оружия для более успешных боевых действий в Донбассе. Впрочем, статус представителя Института Маккейна обязывает к радикальным высказываниям, и не факт, что риторика спецпредставителя будет выдержана в столь же суровых интонациях.

В ходе визита в зону конфликта в Донбассе американская делегация сделала ряд громких заявлений Фото: пресс-центр штаба АТО

Обнаружилась также любопытная «завязка» Волкера на президента Украины Петра Порошенко. Американец является (или, по крайней мере, был до последнего времени) высокопоставленным сотрудником компании BGR Group, которую, как известно, в начале текущего года наняла администрация Порошенко для лоббирования своих интересов после избрания президентом США Дональда Трампа. За 50 тысяч долларов в месяц BGR Group должна была обеспечивать «усиление связей между США и Украиной, привлечение американских частных предпринимателей к инвестициям в Украину», а также заниматься разработкой и имплементацией стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей.

Трудно сказать, повлияло ли это обстоятельство на кадровое решение, и если повлияло, то как именно, но факт остается фактом. Порошенко, комментируя информацию о назначении Волкера, высказался достаточно протокольно: это «важный и своевременный шаг в интересах прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым» (Киев не признает результаты всенародного референдума, проведенного на полуострове весной 2014-го — прим. «Ленты.ру»). Чуть больше информации одному из украинских СМИ дал источник в дипломатических кругах: «Мы очень рады этому назначению... Украинская сторона ранее уже имела контакты с Волкером и оценивает их как продуктивные... Он знает Украину, и он серьезный человек в американском истеблишменте. Также в последние годы имел непосредственное отношение к украинскому кейсу».

В пору президентства Обамы Украину от Госдепа курировала Виктория Нуланд, запомнившаяся раздачей печенек на Майдане Фото: Андрей Кравченко / Pool / AP

Идет горячая война

Свою карьеру на Украине Волкер начал 9 июля, прибыв в Киев вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и стартовал, что называется, с места в карьер. Уже 10 июля спецпредставитель Вашингтона провел длительные переговоры с официальным представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонидом Кучмой и другими представителями Киева, причастными к процессу. «Обе стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности минских соглашений — ключевое, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов», — прокомментировали итоги переговоров в окружении Кучмы. Но что более важно — стороны «договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе». То есть ставленник Госдепа взял контроль над ситуацией в свои руки всерьез и надолго.

Прошло всего две недели, и Волкер отправился в зону АТО (антитеррористической операцией Киев называет силовые действия в Донбассе), причем организовал для этого целую американскую бригаду. Спецпредставителя сопровождали и посол США на Украине Мари Йованович, и военный атташе при посольстве США полковник Пол Шмитт, и другие чиновники калибром поменьше. В рамках визита американцы посетили штаб оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», после чего отправились в Авдеевку и Краматорск, где провели встречи с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города. «Это не замороженный кофликт, это горячая война... Здесь есть погибшие, раненые люди, есть уничтоженные и поврежденные школы, больницы, уничтоженная экономика, промышленность. Я вижу высокую цену, которую заплатили и на линии разграничения, и на оккупированной территории», — заявил гость журналистам.

В отличие от Нуланд, без которой не обходились никакие внутриполитические процессы на Украине, новый спецпредставитель сосредоточился исключительно на ситуации в Донбассе Фото: Евгений Малолетка / AP

Правда, украинскую сторону слегка обескуражило заявление Волкера, что теперь он намерен пообщаться «с другими сторонами этого процесса, выслушать их точку зрения». Кого именно американский дипломат имел в виду — можно лишь догадываться, уточнений не последовало. Впрочем, некоторые выводы можно сделать из его графика: спецпредставитель суммирует свои впечатления от Донбасса на встрече в Киеве, а в ближайшие дни посетит Париж, Брюссель, Вену и Лондон для встреч по украинской повестке в самых разных форматах. По итогам турне Волкер и сформулирует Госдепу те самые рекомендации — каким именно образом США могут «больше приобщиться» к ситуации в Донбассе.

Что дальше?

Ожидания Киева от деятельности нового спецпредставителя США довольно прозрачны. Власти Украины, конечно, хотели бы с его помощью выйти на более высокий уровень поддержки своих действий от Вашингтона, а при случае — спровоцировать США на некие глобальные антироссийские маневры. Неслучайно министр обороны Степан Полторак уже заявил о «конструктивности» визита Волкера и компании в Донбасс, отметив, что теперь «мировое сообщество справедливо оценивает эти события». Вопрос в том, насколько такие «хотелки» оправданы? Здесь и начинается самое интересное.

Сложно предположить, что в администрации Дональда Трампа не представляют себе нынешнего положения дел в Донбассе. Если бы там посчитали нужным перейти к поддержке некоторых активных действий, то явно обошлись бы и без формального визита своего спецпредставителя на место событий. Тем более, не секрет, что Волкер увидел в зоне АТО своеобразный спектакль — а именно только то, что ему показали, и пообщался только с теми людьми, которых к нему допустили и заранее натренировали. По военной зоне на свое усмотрение сильно не погуляешь, так что говорить о некоем «просветлении» по итогам этого визита нельзя.

Поэтому гораздо более вероятно, что Волкер должен разобраться в том, почему в первую очередь Киев не идет на выполнение минских соглашений. Ведь не секрет, что киевские власти уже давно и последовательно торпедируют процесс. Необходимо понять, за какие ниточки стоит дернуть, по чьим рукам дать, чтобы вся история сдвинулась с места. Понятное дело, что публично об этом «стратегическому партнеру» Украины говорить не к лицу, иначе вспыхнет большой скандал с непредсказуемыми последствиями. Так что вся деятельность спецпредставителя еще долго будет замаскирована дежурными фразами о «российской агрессии».

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Можно предположить, что Вашингтону в какой-то степени хочется понять, что на самом деле сейчас творится в ВСУ. Тут надо обратить внимание на то, что визит высокопоставленных гостей состоялся в довольно экстренном режиме, через несколько дней после резонансного ЧП в украинской армии, когда в Песках пьяный офицер бросил гранату в сослуживцев. Так что по результатам работы «ястреба» из Вашингтона минские договоренности по Донбассу действительно могут сдвинуться с места. Однако совсем не в том направлении и не таким образом, как этого ожидают в Киеве.