«Цирк Порошенко продолжит гастроли»

На Украине все больше политических сил требуют объявить импичмент президенту страны Петру Порошенко. Сначала за это выступила глава фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко, позже законодательно оформить процедуру потребовали депутаты Киевского областного совета, затем выразить недоверие главе государства потребовали депутаты Радикальной партии Олега Ляшко. Бывший депутат Верховной Рады и министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала «Ленте.ру» о перспективах этой инициативы.

«Лента.ру»: Возможен ли импичмент Петра Порошенко? Или это политические спекуляции его оппонентов?

Лукаш: Конституция Украины предусматривает импичмент за государственную измену или иное преступление. Это сложная и нереализуемая процедура. Судите сами: чтобы отстранить президента, парламент инициирует импичмент, создает следственную комиссию, включает в нее специального прокурора и следователей. По результатам работы комиссии парламент должен определиться и двумя третями от конституционного состава принять решение об обвинении. Это решение депутатов обязан проверить Конституционный суд. В свою очередь, Верховный суд может подтвердить вывод о наличии признаков преступления. И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады. Не устали?

Легко запутаться...

Пройти эту процедуру практически невозможно. Особенно с учетом того, что процедурного закона, регламентирующего механизмы, порядок создания и работы спецкомиссии по импичменту, процедуры проверки и принятия решения об импичменте судами нет. Импичмент есть, а закона о нем нет. Нет не то что трех четвертей голосов парламента — даже простого большинства, и молча «лежат» добитые реформами, угрозами, люстрациями и персональными уголовными делами судьи Верховного и Конституционного судов. Лежат и будут лежать. Поэтому разговоры об импичменте — блеф.

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В последнее время в Раде активно обсуждается также вопрос снятия неприкосновенности с некоторых депутатов. Под угрозой было несколько парламентариев, но в итоге лишился неприкосновенности только представитель «Оппозиционного блока» Михаил Добкин. С чем это связано?

Прокурорская онлайн-забава «сними с депутата неприкосновенность» и поверь в «борьбу с коррупцией» — это погорелый театр. Генеральный прокурор потребовал у парламента дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности шести народных депутатов, пять из которых системно поддерживали правящий режим. Своих «били» не сильно. Под лозунгами «патриот — не преступник» и «своих не сдаем» большинство трусливо не дало согласие на задержание и арест коллег-соучастников. Уголовно-депутатская солидарность, понимаете? Досталось только депутату «Оппозиционного блока» Михаилу Добкину: парламент дал согласие на его задержание и арест. Сейчас за него внесен залог в размере около 2 миллионов долларов. Подозрения в отношении него смехотворны. Речь идет о решениях Харьковского горсовета девятилетней давности о выделении земли под застройку, которые он подписал как мэр. Дешевая политическая месть с сомалийским выкупом, называемым залогом. Это не «парламент воюющей страны», как они любят себя называть. Это парламент, воюющий со страной.

Петр Порошенко Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Для чего вообще надо было поднимать вопрос о снятии неприкосновенности, если делать этого не планировали?

Это имитация борьбы с преступностью. Причем достаточно выгодная имитация... Во-первых, заокеанские кураторы украинских антикоррупционных органов получат прекрасные отчеты. Во-вторых, генеральный прокурор дождался своей «минуты славы». В-третьих, часть граждан у телевизора порадовалась «борьбе с коррупцией» и даже поверила в нее. Отвлеклась на шоу и не заметила очередного грабежа и передела власти. В-четвертых, непокорные депутаты испугались и глубоко ощутили команду: «Сиди или дружи». В-пятых, наспех скроенные дела благополучно помрут в судах, но это будет потом… Сплошные выгоды от этого фарса, не находите? Думаю, парламентской осенью последует продолжение, цирк будет гастролировать.

Украинские власти сейчас очень активны на международном уровне. В несколько инстанций поданы иски против России. Какие-то результаты уже есть?

Четвертый год нет никаких решений, никаких судов. Более того, Международный суд ООН в Гааге огласил свое решение о временных мерах по иску Украины к России, отказав в утверждении четырех мер против РФ по конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Я следила за процессом и нахожу правовую позицию Украины слабой, недостаточно аргументированной, а еще опасной для самого режима, ведь обвинения Киева бумерангом могут ударить по нему самому.

Какова дальнейшая перспектива исков?

Может случиться так, что выдвинутые претензии к России, предъявят также и украинским властям. За фактами далеко ходить не нужно. Стоит лишь прочитать доклады ООН о ситуации в Украине. Доклады ООН, безусловно, воспримет суд ООН, не так ли? А в докладах, о которых традиционно молчат украинские СМИ, много интересного. В них многократно изложена причастность киевских властей к грубым и системным нарушениям норм международного права, прав человека и международного гуманитарного права. В докладах отмечается, что конфликт в Донбассе «привел к широко распространенным ограничениям основополагающих прав человека на свободу мнений и их свободного выражения, мирных собраний, ассоциации и религии по всей Украине». Особенно нарушаются основополагающие свободы «на контролируемой правительством территории, в том числе использование законодательства по борьбе с терроризмом для ограничения деятельности тех, кто выражает отличные от официальной позиции органов власти взгляды». ООН рекомендует правительству Украины «расследовать все нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенные на востоке, включая те, которые были совершены правительственными силами».

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В последнее время на Украине прошли обыски в нескольких редакциях крупных оппозиционных СМИ — силовики приходили к журналистам изданий «Страна», «Вести»... Это частные случаи или можно говорить о системном угнетении свободы слова?

На Украине нет никакой свободы слова, власть усмирила все СМИ, критика почти исчезла. Запугивание телеканалов и их собственников вынудило ввести самоцензуру. Исключения есть, но они только подтверждают правило. Власть мастерски оседлала факт военного конфликта на Донбассе. Войной, как пластырем, закрываются все болевые точки — воровство, нищета, криминогенный взрыв, нелепые решения правительства, коррупция, контрабанда, нарушение прав человека и, конечно, наступление на свободу слова.

«Отрезвление после Евромайдана» — так назвала свой доклад о ситуации в украинском медиапространстве член правления организации «Репортеры без границ» госпожа Перцген. Сейчас, по мнению экспертов этой правозащитной организации, — худший период в истории Украины с момента обретения независимости в 1991 году. По выводам Freedom House, с 2014 года Украина — страна с несвободными СМИ. «Закрыть всем рты!» — главный посыл власти ко всем, кто смеет ее критиковать. И не только журналистам, но и остальным гражданам. Ты критикуешь? Не согласен? Ты — агент Кремля, террорист, сепаратист и покушаешься на государственный строй.

Сотрудники правоохранительных органов в здании торгового центра «Гулливер» в Киеве, где в офисах украинского медиахолдинга «Вести» спецслужбы проводили обыски Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

Есть сотни историй о попытках расправы над СМИ, журналистами и инакомыслящими. Я не буду их повторять. Как адвокат я сейчас защищаю главреда сайта «Страна» Игоря Гужву и не понаслышке знаю, как фабрикуются уголовные дела в отношении журналистов, позволивших себе критиковать власть. Это страшно. Читала, что в Северной Корее запрещен даже легкий сарказм в отношении правительства. Отличный ориентир для нашей власти. Есть к чему стремиться.

Во время Евромайдана зимой 2014 года часто звучали призывы к демократии, соблюдению прав человека. Однако после победы оппозиции начался конфликт в Донбассе, население обнищало. Могут ли нынешние руководители для удержания власти раскрутить маховик репрессий?

У власти давно закончилась пряники, и пришло время кнута. Мы уже живем в этой повестке: каждый день — жертвы, убийства, взрывы, беспорядки, тюрьмы, люстрации, увольнения, тарифы, нищета, давление на суды, запреты партий и истории, грабежи, болезни, война… Желая остаться в своих креслах, нынешняя власть строит военно-полицейское государство.

Изучив официальную статистику, я недавно подсчитала, что приблизительно каждый семнадцатый совершеннолетний украинец подозревается в совершении преступления. Это 5,9 процента населения Украины! И это мягкое предположение, без возможных соучастников по делу. Такой размах Сталину не снился: в 1937 году при населении в 162 миллиона человек в местах заключений находилось 2,6 миллиона. Это 1,6 процента. Наши «демократы» переплюнули все показатели репрессий 1930-х годов. Как в анекдоте: «чтоб каждый 5-й сидел, каждый 10-й охранял». Вот таким оказалось светлое европейское будущее.

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Но преступность в стране продолжает расти...

Потому что борются сейчас не с преступниками, а с оппонентами. Ты — или раб, или враг режима. А с врагами расправляются. Они захватили власть, когда на Украине было авиа-, ракето- и судостроение. Была жизнь и будущее. А довели ее до войны, нищеты и эпидемий. Осталась малость — добить оппонентов и неблагодарный народ.

Можно ли такую политическую систему считать устойчивой? Или следует ожидать новых потрясений?

Сегодняшний режим держится на трех глиняных ногах. Во-первых, на лояльности собственников СМИ к Порошенко и замалчивании любого негатива о нем: или хорошо, или никак. Во-вторых — на штыках и тюрьмах для инакомыслящих. И в-третьих — на остатках международной рукопожатности власти и кредитных дозах. Положение шаткое. Социологи утверждают, что уровень доверия граждан к власти составляет статистическую погрешность в пару процентов и уверенно стремится к отрицательным значениям. Власть утратила свою общественную легитимность.

Фактически сейчас война объявлена каждому украинцу. В Донбассе «градами» и «ураганами» убивают быстро. Лютая, страшная смерть. А в «мирной» Украине убивают медленно, лишая возможности жить своими адскими «реформами». Убивают, омерзительно причмокивая с экранов ТВ о «враге» и о том, что «нужно терпеть». Но тоже убивают. Мировая общественность показательно молчит. Мировые лидеры пытаются решить проблемы Украины без Украины. Даже в прихожую иногда не зовут. Это и есть итог государственного переворота, разрезавшего нашу страну и жизни...

Все ужасы последних лет происходят с молчаливого согласия большинства и запуганных политиков. Но надежды на решение украинских проблем странами Запада ложные. Никто не спасет и не решит. Только сами. Есть такая украинская пословица: или выборы — или вилы. Происходящее сейчас должно разрешиться двумя путями — выборами и конституционной перезагрузкой или вилами.