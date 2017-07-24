Бывший СССР
 
Последние новости
ЕС подготовит ответные меры против антироссийских санкций США
Кустурица отжался на сцене с крымчанками
При пожаре в Красноярском крае погибли пять человек
Бастрыкин поручил проверить инцидент с протащившим девочку автобусом в Норильске
Николас Кейдж приехал в Казахстан, перебрал с кумысом и стал мемом
Объяснено исчезновение «британской Атлантиды»
СМИ предположили причину смерти первого советского миллионера
Популярные новости
ЕС подготовит ответные меры против антироссийских санкций США
Николас Кейдж приехал в Казахстан, перебрал с кумысом и стал мемом
СМИ предположили причину смерти первого советского миллионера
Кустурица отжался на сцене с крымчанками
Полуголые девушки прокатились по Пензе на кабриолете с надписью «Звони»
Девочке помешали провезти в лагерь водку, коньяк и полученный за секс амфетамин

«Цирк Порошенко продолжит гастроли»

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш — о вилах для киевского режима

Перейти в «Мою Ленту»
Елена Лукаш
Елена Лукаш
Фото: Виталий Носач / Украинское Фото

На Украине все больше политических сил требуют объявить импичмент президенту страны Петру Порошенко. Сначала за это выступила глава фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко, позже законодательно оформить процедуру потребовали депутаты Киевского областного совета, затем выразить недоверие главе государства потребовали депутаты Радикальной партии Олега Ляшко. Бывший депутат Верховной Рады и министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала «Ленте.ру» о перспективах этой инициативы.

«Лента.ру»: Возможен ли импичмент Петра Порошенко? Или это политические спекуляции его оппонентов?

Лукаш: Конституция Украины предусматривает импичмент за государственную измену или иное преступление. Это сложная и нереализуемая процедура. Судите сами: чтобы отстранить президента, парламент инициирует импичмент, создает следственную комиссию, включает в нее специального прокурора и следователей. По результатам работы комиссии парламент должен определиться и двумя третями от конституционного состава принять решение об обвинении. Это решение депутатов обязан проверить Конституционный суд. В свою очередь, Верховный суд может подтвердить вывод о наличии признаков преступления. И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады. Не устали?

Легко запутаться...

Пройти эту процедуру практически невозможно. Особенно с учетом того, что процедурного закона, регламентирующего механизмы, порядок создания и работы спецкомиссии по импичменту, процедуры проверки и принятия решения об импичменте судами нет. Импичмент есть, а закона о нем нет. Нет не то что трех четвертей голосов парламента — даже простого большинства, и молча «лежат» добитые реформами, угрозами, люстрациями и персональными уголовными делами судьи Верховного и Конституционного судов. Лежат и будут лежать. Поэтому разговоры об импичменте — блеф.

В последнее время в Раде активно обсуждается также вопрос снятия неприкосновенности с некоторых депутатов. Под угрозой было несколько парламентариев, но в итоге лишился неприкосновенности только представитель «Оппозиционного блока» Михаил Добкин. С чем это связано?

Прокурорская онлайн-забава «сними с депутата неприкосновенность» и поверь в «борьбу с коррупцией» — это погорелый театр. Генеральный прокурор потребовал у парламента дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности шести народных депутатов, пять из которых системно поддерживали правящий режим. Своих «били» не сильно. Под лозунгами «патриот — не преступник» и «своих не сдаем» большинство трусливо не дало согласие на задержание и арест коллег-соучастников. Уголовно-депутатская солидарность, понимаете? Досталось только депутату «Оппозиционного блока» Михаилу Добкину: парламент дал согласие на его задержание и арест. Сейчас за него внесен залог в размере около 2 миллионов долларов. Подозрения в отношении него смехотворны. Речь идет о решениях Харьковского горсовета девятилетней давности о выделении земли под застройку, которые он подписал как мэр. Дешевая политическая месть с сомалийским выкупом, называемым залогом. Это не «парламент воюющей страны», как они любят себя называть. Это парламент, воюющий со страной.

Для чего вообще надо было поднимать вопрос о снятии неприкосновенности, если делать этого не планировали?

Это имитация борьбы с преступностью. Причем достаточно выгодная имитация... Во-первых, заокеанские кураторы украинских антикоррупционных органов получат прекрасные отчеты. Во-вторых, генеральный прокурор дождался своей «минуты славы». В-третьих, часть граждан у телевизора порадовалась «борьбе с коррупцией» и даже поверила в нее. Отвлеклась на шоу и не заметила очередного грабежа и передела власти. В-четвертых, непокорные депутаты испугались и глубоко ощутили команду: «Сиди или дружи». В-пятых, наспех скроенные дела благополучно помрут в судах, но это будет потом… Сплошные выгоды от этого фарса, не находите? Думаю, парламентской осенью последует продолжение, цирк будет гастролировать.

Украинские власти сейчас очень активны на международном уровне. В несколько инстанций поданы иски против России. Какие-то результаты уже есть?

Четвертый год нет никаких решений, никаких судов. Более того, Международный суд ООН в Гааге огласил свое решение о временных мерах по иску Украины к России, отказав в утверждении четырех мер против РФ по конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Я следила за процессом и нахожу правовую позицию Украины слабой, недостаточно аргументированной, а еще опасной для самого режима, ведь обвинения Киева бумерангом могут ударить по нему самому.

Какова дальнейшая перспектива исков?

Может случиться так, что выдвинутые претензии к России, предъявят также и украинским властям. За фактами далеко ходить не нужно. Стоит лишь прочитать доклады ООН о ситуации в Украине. Доклады ООН, безусловно, воспримет суд ООН, не так ли? А в докладах, о которых традиционно молчат украинские СМИ, много интересного. В них многократно изложена причастность киевских властей к грубым и системным нарушениям норм международного права, прав человека и международного гуманитарного права. В докладах отмечается, что конфликт в Донбассе «привел к широко распространенным ограничениям основополагающих прав человека на свободу мнений и их свободного выражения, мирных собраний, ассоциации и религии по всей Украине». Особенно нарушаются основополагающие свободы «на контролируемой правительством территории, в том числе использование законодательства по борьбе с терроризмом для ограничения деятельности тех, кто выражает отличные от официальной позиции органов власти взгляды». ООН рекомендует правительству Украины «расследовать все нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенные на востоке, включая те, которые были совершены правительственными силами».

В последнее время на Украине прошли обыски в нескольких редакциях крупных оппозиционных СМИ — силовики приходили к журналистам изданий «Страна», «Вести»... Это частные случаи или можно говорить о системном угнетении свободы слова?

На Украине нет никакой свободы слова, власть усмирила все СМИ, критика почти исчезла. Запугивание телеканалов и их собственников вынудило ввести самоцензуру. Исключения есть, но они только подтверждают правило. Власть мастерски оседлала факт военного конфликта на Донбассе. Войной, как пластырем, закрываются все болевые точки — воровство, нищета, криминогенный взрыв, нелепые решения правительства, коррупция, контрабанда, нарушение прав человека и, конечно, наступление на свободу слова.

«Отрезвление после Евромайдана» — так назвала свой доклад о ситуации в украинском медиапространстве член правления организации «Репортеры без границ» госпожа Перцген. Сейчас, по мнению экспертов этой правозащитной организации, — худший период в истории Украины с момента обретения независимости в 1991 году. По выводам Freedom House, с 2014 года Украина — страна с несвободными СМИ. «Закрыть всем рты!» — главный посыл власти ко всем, кто смеет ее критиковать. И не только журналистам, но и остальным гражданам. Ты критикуешь? Не согласен? Ты — агент Кремля, террорист, сепаратист и покушаешься на государственный строй.

Есть сотни историй о попытках расправы над СМИ, журналистами и инакомыслящими. Я не буду их повторять. Как адвокат я сейчас защищаю главреда сайта «Страна» Игоря Гужву и не понаслышке знаю, как фабрикуются уголовные дела в отношении журналистов, позволивших себе критиковать власть. Это страшно. Читала, что в Северной Корее запрещен даже легкий сарказм в отношении правительства. Отличный ориентир для нашей власти. Есть к чему стремиться.

Во время Евромайдана зимой 2014 года часто звучали призывы к демократии, соблюдению прав человека. Однако после победы оппозиции начался конфликт в Донбассе, население обнищало. Могут ли нынешние руководители для удержания власти раскрутить маховик репрессий?

У власти давно закончилась пряники, и пришло время кнута. Мы уже живем в этой повестке: каждый день — жертвы, убийства, взрывы, беспорядки, тюрьмы, люстрации, увольнения, тарифы, нищета, давление на суды, запреты партий и истории, грабежи, болезни, война… Желая остаться в своих креслах, нынешняя власть строит военно-полицейское государство.

Изучив официальную статистику, я недавно подсчитала, что приблизительно каждый семнадцатый совершеннолетний украинец подозревается в совершении преступления. Это 5,9 процента населения Украины! И это мягкое предположение, без возможных соучастников по делу. Такой размах Сталину не снился: в 1937 году при населении в 162 миллиона человек в местах заключений находилось 2,6 миллиона. Это 1,6 процента. Наши «демократы» переплюнули все показатели репрессий 1930-х годов. Как в анекдоте: «чтоб каждый 5-й сидел, каждый 10-й охранял». Вот таким оказалось светлое европейское будущее.

Но преступность в стране продолжает расти...

Потому что борются сейчас не с преступниками, а с оппонентами. Ты — или раб, или враг режима. А с врагами расправляются. Они захватили власть, когда на Украине было авиа-, ракето- и судостроение. Была жизнь и будущее. А довели ее до войны, нищеты и эпидемий. Осталась малость — добить оппонентов и неблагодарный народ.

Можно ли такую политическую систему считать устойчивой? Или следует ожидать новых потрясений?

Сегодняшний режим держится на трех глиняных ногах. Во-первых, на лояльности собственников СМИ к Порошенко и замалчивании любого негатива о нем: или хорошо, или никак. Во-вторых — на штыках и тюрьмах для инакомыслящих. И в-третьих — на остатках международной рукопожатности власти и кредитных дозах. Положение шаткое. Социологи утверждают, что уровень доверия граждан к власти составляет статистическую погрешность в пару процентов и уверенно стремится к отрицательным значениям. Власть утратила свою общественную легитимность.

Фактически сейчас война объявлена каждому украинцу. В Донбассе «градами» и «ураганами» убивают быстро. Лютая, страшная смерть. А в «мирной» Украине убивают медленно, лишая возможности жить своими адскими «реформами». Убивают, омерзительно причмокивая с экранов ТВ о «враге» и о том, что «нужно терпеть». Но тоже убивают. Мировая общественность показательно молчит. Мировые лидеры пытаются решить проблемы Украины без Украины. Даже в прихожую иногда не зовут. Это и есть итог государственного переворота, разрезавшего нашу страну и жизни...

Все ужасы последних лет происходят с молчаливого согласия большинства и запуганных политиков. Но надежды на решение украинских проблем странами Запада ложные. Никто не спасет и не решит. Только сами. Есть такая украинская пословица: или выборы — или вилы. Происходящее сейчас должно разрешиться двумя путями — выборами и конституционной перезагрузкой или вилами.

Беседовал Игорь Кармазин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ляшко потребовал срочно объявить Порошенко импичмент
Депутата Рады арестовали с правом залога в два миллиона долларов
В Раде выступили за импичмент Порошенко
Другие материалы рубрики
Бывший СССР23:5817 июля
Ополченец охраняет место крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово

Три года разговоров

Расследование гибели малайзийского «Боинга» застопорилось
17:5923 июля

Делегация Госдепа приехала в Донбасс и нашла там «горячую войну»

04:5423 июля

Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов

12:4420 июля

Молдавия отказалась принять самолет Минобороны России с артистами и прессой

Бывший СССР00:0513 июля

Окончательно запутались в сети

Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
15:1823 июля

Порошенко анонсировал требование усилить санкции против России

19:4022 июля

Наблюдателей ОБСЕ три часа продержали на въезде в подконтрольный ДНР Новоазовск

15:1119 июля

Эстонская полиция нашла украденный велосипед через 14 лет

Бывший СССР13:0718 июля
Александр Захарченко

От Новороссии до Малороссии

Почему в Донецке объявили о создании нового государства
20:5822 июля

Суд отпустил раздевшуюся при Порошенко и Лукашенко активистку Femen

17:0822 июля

Киев заявил о передаче суду ООН данных об участии России в конфликте в Донбассе

14:1319 июля

Депутат Рады объявил Wi-Fi продуктом «украинского таланта»

Россия
Дмитрий ДемушкинРусских людей притесняют
Почему в России всерьез взялись за несистемных националистов
Полуголые девушки прокатились по Пензе на кабриолете с надписью «Звони»
Повесть о настоящем дрессировщике
Даже потеряв ноги, он не смог оставить манеж и своих больших кошек
Вейпы задумали приравнять к сигаретам
Спросившая Путина сборная России по математике взяла на олимпиаде в Рио 11 место
СМИ предположили причину смерти первого советского миллионера
Названы города-лидеры по распространению ВИЧ
Все материалы
Мир
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Британцы сообщили о найденном у берегов Исландии нацистском золоте
В результате стрельбы в посольстве Израиля в Иордании погиб человек
Георгий Толорая: Что ответит Пхеньян
Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове
В Белом доме заявили о поддержке законопроекта о новых антироссийских санкциях
Все материалы
Бывший СССР
Елена Лукаш«Цирк Порошенко продолжит гастроли»
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш — о вилах для киевского режима
Делегация Госдепа приехала в Донбасс и нашла там «горячую войну»
В гостях у сказки
Где на территории бывшего СССР живут мифы и легенды
Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов
Порошенко анонсировал требование усилить санкции против России
Наблюдателей ОБСЕ три часа продержали на въезде в подконтрольный ДНР Новоазовск
Суд отпустил раздевшуюся при Порошенко и Лукашенко активистку Femen
Все материалы
Финансы
Турбины раздора
Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике
А ввоз и ныне там
Почему Росcии не удается реализовать программу импортозамещения
«Сейчас хороших школ гораздо больше, чем в СССР»
Как российская система образования готовится к приходу цифровой экономики
Доля граждан с валютными сбережениями в России снизилась
Путин рассказал об осторожном отношении к биткоину
Порошенко допустил поставки нефти в Белоруссию через Украину
Профсоюзы предупредили о будущей массовой безработице в России
Все материалы
Бизнес
Крепче стали
Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами
Чудо техники
Почему «Восточный Порт» называют лучшим угольным терминалом России
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
Главе Роспотребнадзора пожаловались на дорогие презервативы
Россия ограничит поставки продукции двух белорусских предприятий
ФАС проверит цены на кисти для рисования после жалобы школьницы Путину
Медведев пообещал увеличить субсидии разработчикам беспилотных авто
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Пришли к успеху
Суд вынес приговор убийцам подмосковных инспекторов ДПС
Непоследний МАКС
В Жуковском заканчивается тринадцатый Международный авиакосмический салон
Названа причина преследования Россией украинского военного прокурора
На МАКС-2017 подписали контрактов и соглашений на 400 миллиардов рублей
В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран
Военного прокурора Украины заочно арестовали в России
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
Клубенек рукоделия
Картошку с тостером превратили в источник удовольствия и боли
Дотыкались
Зачем отправляли на смерть чернокожих коммунистов
Найден источник последнего инопланетного сигнала
Объяснено исчезновение «британской Атлантиды»
Планета Х (в представлении художника)Сколько их
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Названо лучшее время для приема наиболее калорийной пищи
Все материалы
Спорт
Знак качества
Почему российские синхронистки уже 17 лет лучшие в мире
Эдуард СтрельцовСтрела в сердце
Великому футболисту Стрельцову могло бы исполниться 80 лет
Иван Штырков«Бой Макгрегора с Мэйуэзером превращает бокс в клоунаду»
Непобежденный российский боец Штырков о UFC, Емельяненко и США
Кафельников назвал самое слабое звено «Спартака»
19-летний теннисист Рублев выиграл первый титул в карьере
Определился победитель «Тур де Франс»
Футболист «Динамо» получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»
Все материалы
Культура
Увидеть море и умереть
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Дюнкерка» до «Берлинского синдрома»
Родиться жертвой, переродиться мстителем
Как отстаивали свои права женщины в Древней Индии
«Обнаженная женщина честна, одетая — фальшива»
4 неполиткорректные книги о соблазнении, любви и измене
Вышел новый трейлер «Лиги справедливости»
Кустурица приехал в Крым со своей панк-группой
Задавшая вопрос Путину школьница сможет учиться бесплатно по двум специальностям
В Российском императорском доме призвали снять фильм-ответ «Матильде»
Все материалы
Интернет и СМИ
Богиня из машины
Как простой американец создал идеальную феминистку с манией величия
Журналистка агентства Sputnik попала под обстрел в Мосуле
Психоделическая дичь
Что выкладывают на YouTube сатанисты, психопаты и любители домашних видео
Умерла бывшая ведущая «Доброго утра» Елена Миронова
Николас Кейдж приехал в Казахстан, перебрал с кумысом и стал мемом
Правозащитница Алексеева назвала монтажом кадр с целованием рук Путина
Журналиста выгнали с передачи за отказ говорить по-украински
Все материалы
Ценности
Двойной кураж
Что можно натворить за рулем 440-сильного Porsche Macan
Гоните рублики
Тест «Ленты.ру»: можно ли на глаз определить цену вещи?
Аукцион рассказал о возможном происхождении «часов Путина»
Объявлена дата начала продаж в России обновленной Skoda Rapid
Российский ювелир увенчал Miss Maxim титановой короной в виде трусов
TAG Heuer сделал шеф-повара посланником бренда в России
G-Shock представил модель с тройной синхронизацией времени
Все материалы
Путешествия
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Дас ист бар
Идеальный бархопинг-маршрут для поездки в Берлин
A woman sits on a terrace at Tiki hostel in Cantagalo favela, in Rio de Janeiro, Brazil, April 16, 2016. Hostels in a few of RioÕs more than 1,000 slums serve not only as a cheap housing alternative for the more adventurous among the estimated 500,000 foreign tourists expected to arrive for the Olympics in August. The establishments also open up the rich culture of the city's shantytowns for travellers, giving them a glimpse into once "no-go" areas where about one-fifth of Rio's population lives. REUTERS/Pilar Olivares SEARCH "HOLIDAY FAVELAS" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAYЛотерея, карнавал и «розочка»
Михаил Кожухов о путешествии в Рио-де-Жанейро
Двух голых пьяных россиян задержали на пляже в Таиланде
Самолет с застрявшими в Бодруме россиянами вылетел в Москву
Застрявших в Бодруме российских туристов пообещали вывезти на родину до 25 июля
Ростуризм объяснил задержку 300 российских туристов в Бодруме
Все материалы
Из жизни
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Наручники для принцессы
За какие преступления красивые девушки оказываются за решеткой
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Редкий для России сирийский дятел обнаружен в Битцевском лесу
Прыжок горбатого кита сняли на видео
На берег Сены в Париже положили «мертвого кашалота»
В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху
Все материалы
Дерзкие версии скучных машин
От Sandero до пикапа: какие утилитарные модели получали спортивные версии
5 аварий грузовиков с необычным грузом
Цыплята, слизистые угри и два миллиона наличными
Ему нужны ваши деньги
Длительный тест VW Amarok: итоги, конкуренты и стоимость владения
Mercedes E-класса, который уделает любой «Гелик»
Как инженеры Mercedes-Benz для развлечения сделали из E-класса суровый внедорожник
Hyundai устроила краш-тест «Соляриса» с живым человеком внутри
На eBay выставили машину слежки ФБР со всей видеоаппаратурой
В России разработали шестидверный девятитонный броневик
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы