Украинское издание «Вести» сообщило об обысках в редакции

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в редакцию украинского медиахолдинга «Вести». Об этом говорится на сайте издания.

«У нас на этаже находятся редакции газеты "Вести", сайта, радио — работа всех заблокирована. Хотя вроде бы пришли по делам именно газеты», — отмечается в сообщении.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook рассказал, что обыск проводят сотрудники Нацполиции совместно с бойцами спецподразделения «Корд». «Сейчас проводится 183 обыска в помещениях, которые принадлежат бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в городе Киеве, несколько этажей которого являются его собственностью. Работа журналистов "Радио Вести", входящих в медиахолдинг не прекратилась», — подчеркнул он.

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«Вести» не первый раз привлекают внимание силовиков. В 2015 году Государственная фискальная служба вызвала на допрос 242 сотрудников холдинга по делу о неуплате налогов и отмывании денег. В газете тогда заявили, что это дело полностью сфабриковано и фактически развалилось еще летом 2014 года, а действия властей объяснили «попыткой запугать коллектив».

В 2014 году в «Вестях» также проводили обыски сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Следственные действия велись в рамках расследования дела о посягательстве на территориальную целостность страны.

Согласно данным «Вестей», газета выходит самым большим тиражом среди всех газет страны — 350 тысяч экземпляров ежедневно.