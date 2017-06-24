Главреда издания «Страна.ua» арестовали

Главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва, задержанный 22 июня в Киеве по подозрению в получении взятки, арестован на два месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает «Интерфакс-Украина».

На журналиста возложены дополнительные обязательства, в частности, он должен сдать документы, позволяющие выехать за границу.

По решению Шевченковского районного суда Гужва имеет право выйти под залог на сумму 544 тысяч гривен (почти 21 тысяча долларов).

Как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, журналист требовал с действующего политика и получил от него 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов. По его словам, следствие располагает видео- и аудиодоказательствами.

Издание «Страна.ua» было запущено под руководством Гужвы 16 февраля 2016 года.