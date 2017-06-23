Главреда издания «Страна.ua» задержали по подозрению в получении взятки

В Киеве по подозрению в получении взятки задержан главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«По материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры города Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», — уточнил Луценко.

Он добавил, что следствие располагает видео- и аудиодоказательствами.

В 2015 году в офисе издания «Вести», главным редактором которого был Гужва, проходили обыски. Государственная фискальная служба вызвала на допрос 242 сотрудников издания по делу о неуплате налогов и отмывании денег. В газете тогда заявили, что это дело полностью сфабриковано и фактически развалилось еще летом 2014 года, а действия властей объяснили «попыткой запугать коллектив» издания.

В 2014 году в «Вестях» также проводили обыски сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Следственные действия велись в рамках расследования дела о посягательстве на территориальную целостность страны.

Издание «Страна.ua» было запущено Гужвой 16 февраля 2016 года.