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Операция «Ликвидация»

Кто объявил охоту на украинских силовиков

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Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В Киеве 30 июня прощались с двумя высокопоставленными военнослужащими, погибшими за несколько дней до этого с интервалом в несколько часов. В последний путь проводили полковника главного управления разведки министерства обороны Украины Максима Шаповала и полковника Службы безопасности Украины Юрия Возного, погибших при сходных обстоятельствах: из-за взрыва автомобиля. Траурная церемония отличалась особой торжественностью и проходила с участием президента страны Петра Порошенко и первых лиц государства. Почему на Украине убивают силовиков — разбиралась «Лента.ру».

«На острие атаки»

О гибели полковника главного управления разведки министерства обороны Максима Шаповала стало известно утром 27 июня. Около 8 часов в центральной части Киева взорвался автомобиль Mercedes, в результате чего, как оперативно, но весьма скупо сообщили в МВД, погиб «военнослужащий 1978 года рождения». Очень быстро стало известно, что взорванный — не простой военнослужащий, а высокопоставленный сотрудник украинского министерства обороны. Шаповал был начальником резерва Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства и, судя по открытым данным, руководил спецназом разведки.

Mercedes, в котором ехал Шаповал, взорвался на ходу и с такой силой, что куски автомобиля разлетелись на расстояние до 100 метров, повредив другие машины и задев нескольких прохожих (легкие травмы получили два человека). Как заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, мощность взрывного устройства составляла 1-1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте. «В таком случае у человека нет шансов остаться в живых», — пояснил он. Экспертиза это подтверждает: из-за силы взрыва части тела погибшего находили на расстоянии около 50 метров от места происшествия. Уголовное производство открыто по статье «Теракт», расследованием занимается Главная военная прокуратура.

Официальной информации о том, чем конкретно занимался Шаповал, в открытом доступе нет. Украинские СМИ пытаются заполнить эту пустоту, ссылаясь на свои источники, но картина в итоге получается весьма противоречивой. По одним данным, например, Шаповал главным образом обеспечивал доказательства «причастности России к вооруженной агрессии против Украины».

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии прощания объявил, что Шаповал «находился на острие атаки… в самые сложные времена и в самых сложных местах». В частности, по словам главы Украины, полковник был командиром группы спецназа, в 2014 году воевавшей в аэропорту Донецка, и по сути одним из первых так называемых «киборгов»; с его участием проводились сложные операции на линии фронта. Другие же источники свидетельствуют, что у погибшего работа была скорее штабной, чем оперативной: он вел учет личного состава военнослужащих, подбирал кандидатуры на должности руководящего состава в подразделениях разведки и вряд ли имел отношение к каким-либо диверсиям.

Есть и еще одно интересное обстоятельство: выяснилось, что именно Шаповал руководил охраной бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в марте этого года в Киеве. Издание «Страна» уточняет, что безопасность Вороненкова обеспечивалась силами сотрудников разведки незаконно, по команде из администрации президента Украины, поскольку по закону охранять бывшего российского политика должны были другие ведомства. «Ниточка расследования обстоятельств другого громкого преступления — убийства Вороненкова — оборвалась после гибели Шаповала», — говорится в публикации.

Мешал «серьезным людям»?

Официальные лица, комментирующие ситуацию, избегают связывать гибель Шаповала с делом Вороненкова. Главная версия вполне предсказуема. «Основная версия следствия — российский след. Другие детали расследования постараемся в рамках дозволенного и возможного комментировать с определенной периодичностью», — заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Предположение о возможной коммерческой подоплеке убийства он отмел с ходу, назвав его «абсурдным». В схожем духе высказываются и другие спикеры. Так, народный депутат Украины от «Народного фронта», член коллегии министерства внутренних дел Антон Геращенко и вовсе обнаружил на Украине целую систему якобы подготовленных Россией «террористов и диверсантов»: «Они должны… уничтожать цели, которыми являются наши руководители вооруженных сил, разведки, спецслужб… На территории Украины в полной мере разворачивается террористически-диверсионная война в лучших традициях Комитета госбезопасности СССР». (Киев безосновательно обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела страны; Россия свою причастность ко всем эпизодам последовательно опровергает.)

Но версию эту поддерживают не все. Ведущая львовская газета «Высокий замок» пишет, что деятельность полковника в первую очередь мешала «серьезным людям на Украине», но констатирует, что следствие вряд ли будет рассматривать другие версии, кроме «руки Кремля».

Многие эксперты, в той или иной мере знакомые с ситуацией, отмечают, что Шаповал соблюдал все меры безопасности, положенные при его должности. Известно, что взорванный автомобиль был зарегистрирован на другого человека, его номера — на другое транспортное средство (мотоцикл). «Обнаружить Шаповала было нерешаемой задачей для обычного любопытствующего. Полковник соблюдал конспирацию, передвигался на служебных машинах, менял номера… В составе агентуры противника — бывшие либо действующие сотрудники спецслужб Украины», — делает вывод украинский военный журналист Юрий Бутусов. А вот бывший министр обороны страны Евгений Марчук обращает внимание на другое интересное обстоятельство: выйти на Шаповала можно было по его электронной декларации, введения которых так настойчиво требовал от Украины Запад. «Там есть все — и точные адреса, и многое другое, что значительно облегчает преступникам установление местонахождения человека (…). Дальше — дело техники», — объясняет Марчук.

СБУ соблюдает тишину

Вечером того же дня, 27 июня, на украинской части Донбасса, в районе Константиновки (бывшая Донецкая область) по похожей схеме был взорван автомобиль с сотрудниками департамента контрразведки Службы безопасности Украины. В результате один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. В СБУ не спешат делится подробностями случившегося, однако известно, что погиб самый высокопоставленный из находившихся в машине силовиков — полковник Юрий Возный.

«Юрий Возный, контрразведчик, полковник, за его спиной большое количество задач, которые были блестяще выполнены», — заявил на церемонии прощания президент Порошенко. Собственно, это практически все, что известно об убитом. Как и в случае с Шаповалом, расследование ведет Главная военная прокуратура, однако этот эпизод пока вообще никто не комментирует, что выглядит довольно странно на фоне широко обсуждаемых обстоятельств и версий гибели Шаповала.

Возможно, частично объяснить это молчание может история еще одного резонансного убийства сотрудника СБУ, случившегося 31 марта этого года. В Мариуполе по похожей схеме — с подрывом автомобиля — был убит полковник спецслужбы Александр Хараберюш, занимавший должность начальника управления военной контрразведки СБУ Донецкой области. На церемонии прощания Хараберюша назвали «лучшим контрразведчиком Украины», хотя репутация у него была, мягко говоря, неоднозначная: поговаривали, что он лично пытал задержанных «сепаратистов» и «крышевал» контрабандные перевозки металла и угля. «СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро», — торжественно обещал тогда глава украинской спецслужбы Василий Грицак.

Однако дело с тех пор не особенно продвинулось. Единственным «прорывом» стала информация о таинственной «женщине-диверсанте», которая якобы установила радиоуправляемую магнитную мину на джип Хараберюша. Недавно Антон Геращенко произвел на свет очередную сенсацию, заявив, что женщина, заминировавшая автомобиль полковника СБУ в Мариуполе, похожа на ту, что заложила бомбу под машину журналиста Павла Шеремета в июле прошлого года. Трудно сказать, резонны ли такие утверждения, особенно высказанные столь неоднозначным персонажем украинского политикума. Однако определенное сходство между этими эпизодами, несомненно, есть: результативность их расследования наверняка будет такой же, как в деле Шеремета, которое за год так и не продвинулось. И не в последнюю очередь — именно по той причине, на которую так смело указывает львовская газета: интересы «серьезных людей на Украине».

Николай Подгорный (Киев)

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