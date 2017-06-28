При взрыве автомобиля в Донецкой области погиб полковник СБУ

При взрыве автомобиля с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области погиб полковник Юрий Возный. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Предварительная версия причины гибели — подрыв автомобиля. Еще трое человек находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Следствие ведет военная прокуратура», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что Возный стал 23-м сотрудником, погибшим в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

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Ранее 28 июня в Константиновском районе Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками СБУ. Первоначально сообщалось, что один человек погиб, четверо ранены. Среди них — работники департамента контрразведки.

Утром 27 июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в котором находился полковник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он погиб, двое прохожих получили ранения. Произошедшее квалифицировано как теракт.

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Шаповал был командиром первой группы спецназа, которая участвовала в боях за донецкий аэропорт в 2014 году.