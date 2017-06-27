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Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео

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Продолжение: СМИ сообщили о подрыве в Киеве чиновника главного управления разведки
Видео: apostrophe.ua

В Соломенском районе Киева в момент движения взорвался автомобиль. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает «Апостроф».

Взрыв прогремел на пересечении улиц Соломенская и Механизаторов. Камеры наблюдения зафиксировали инцидент. В результате погиб водитель автомобиля, передает издание со ссылкой на правоохранительные органы. О других пострадавших официально не сообщается.

Телеканал «112 Украина» уточняет, что взлетевшее на воздух авто было марки Mercedes. На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи скорой помощи и спасатели.

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