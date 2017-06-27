СМИ сообщили о подрыве в Киеве чиновника главного управления разведки

Газета «Украинская правда» сообщила, что при взрыве автомобиля в Киеве погиб руководитель спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. По данным источников издания, жертвой стал Максим Шаповал.

В то же время «Страна.ua» подтверждает, что за рулем был Шаповал, однако указывает, что он является начальником резерва ГУР. Портал отмечает, что было обнаружено служебное удостоверение погибшего.

Как передает 112.ua, директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко пока заявил только то, что в машине, в которой сработало взрывное устройство, находился действующий украинский военнослужащий 1978 года рождения. Произошедшее квалифицировано как теракт.

Что касается бомбы, то тип и мощность пока не установлены.

Утром во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева взорвался Mercedes. Водитель погиб, еще один человек — пожилой мужчина — пострадал. «Он или был рядом и получил легкое повреждение, или просто получил какую-то небольшую психологическую травму. Но в любом случае, его жизни ничего не угрожает», — рассказал Шевченко, которого цитирует УНН.

