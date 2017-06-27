Минобороны Украины подтвердило гибель полковника-разведчика при подрыве машины

В Минобороны Украины подтвердили гибель в Киеве сотрудника главного управления разведки (ГУР) полковника Максима Шаповала. О личности жертвы ведомство сообщило на своем сайте.

Шаповал находился в Mercedes, который подорвали в Соломенском районе города утром во вторник, 27 июня. Произошедшее квалифицировано как теракт. Расследование дела передано главной военной прокуратуре.

По неофициальным данным, погибший или руководил спецназом ГУР, или был начальником резерва главного управления разведки.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко отмечал, что в машине, в которой сработало взрывное устройство, находился действующий украинский военнослужащий 1978 года рождения. Что касается бомбы, то ее тип и мощность пока не установлены.

Видео: apostrophe.ua

В киевской Нацполиции сообщили, что в результате взрыва пострадала жительница украинской столицы 1990 года рождения. Женщину доставили в больницу. По предварительной информации, у нее осколочные ранения ног. Кроме того, к врачам обратился мужчина 1946 года рождения с осколочным ранением подбородка. Обоим пострадавшим оказали помощь без дальнейшей госпитализации.