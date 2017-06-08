Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицировали в злостное хулиганство

Дело о взрыве возле американского посольства в Киеве переквалифицировали с теракта на злостное хулиганство. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает «112 Украина» со ссылкой на главу Нацполиции страны Сергея Князева.

«Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации данного события как злостное хулиганство», — пояснил Князев.

По его словам, контроль за расследованием в данном уголовном производстве возложен на Главное следственное управление и Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

Ранее в четверг в посольстве США в Киеве отказались считать взрыв на территории дипмиссии терактом. В свою очередь одиозный депутат Верховной Рады Антон Геращенко выдвинул версию о том, что это могли устроить по приказу Москвы, чтобы продемонстрировать, что в столице Украины небезопасно.

В ночь на четверг на территории посольства США в украинской столице прогремел взрыв. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что неизвестный бросил туда неустановленное взрывное устройство. Уголовное дело возбудили по статье «Террористический акт». Расследованием поручили заняться Службе безопасности Украины.