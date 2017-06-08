В Киеве разглядели российский след во взрыве у посольства США

Взрыв на территории посольства США в Киеве могла устроить Россия, чтобы продемонстрировать, что в столице Украины небезопасно. Об этом в четверг, 8 июня, заявил в телеэфире народный депутат от фракции «Народного фронта» Антон Геращенко, передает «112 Украина».

«Моя личная версия, что мотивы этой провокации такие же, как выстрел по консульству Польши в Луцке, такие же точно, как организация "фейковых" акций протеста поляков и болгар, думаю, что в конечном итоге это сделали по заданию Российской Федерации», — отметил Геращенко.

По его словам, «цель очень простая — это хороший повод взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые ленты новостей и сказать, что в Киеве небезопасно».

В свою очередь, на странице посольства в Facebook сообщается, что устроенный на территории диппредставительства взрыв не рассматривают как теракт.

Материалы по теме Часовню тоже я? Самые абсурдные обвинения украинских политиков в адрес России

Ранее в четверг стало известно, что расследованием взрыва у американского посольства в Киеве займется Служба безопасности Украины (СБУ).

В ночь на четверг на территории посольства США в украинской столице прогремел взрыв. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что «неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство». В результате взрыва никто не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье 258 УК Украины («Террористический акт»).

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли генеральное консульство Польши в городе Луцке. Как сообщали очевидцы, в крыше здания образовалась дыра — как от выстрела из гранатомета или «какого-то другого "серьезного вооружения"». Польский МИД в связи с этим инцидентом вызвал посла Украины в Варшаве и уведомил о направлении ноты протеста Киеву. Позднее СБУ заявила о российском следе в обстреле дипломатического учреждения.