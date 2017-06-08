Посольство США в Киеве отказалось считать взрыв на своей территории терактом

В посольстве США в Киеве отказались считать взрыв на территории дипломатической миссии терактом. Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила в четверг, 8 июня, на своей странице в Facebook.

«Ущерба имущества посольства нанесено не было, никто из сотрудников не был ранен. В настоящее время мы не рассматриваем этот инцидент как террористической акт», — говорится в заявлении.

Ранее в тот же день сообщалось, что расследование взрыва у американского посольства ведет Служба безопасности Украины (СБУ).

В ночь на 8 июня на территории посольства США в Киеве прогремел взрыв.

В ходе осмотра выяснилось, что «неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство». В результате взрыва никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК Украины («Террористический акт»).

